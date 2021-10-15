Год жизни на космической станции за 60 секунд (видео)

Астронавт Тома Песке на МКС / Фото: Twitter

Им поручено все: от научных экспериментов и выходов в открытый космос до более обыденных, но необходимых действий, таких как зарядка и поддержание чистоты на станции.

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Европейское космическое агентство показало, на что похож обычный день на МКС. Они объединили в один ролик сотни видео, снятых на протяжении многих месяцев.

Кадры были сняты во время двух миссий французского астронавта Тома Песке: Проксима в 2016 году и нынешняя Альфа.

Астронавт занимался различными важными заданиями, но при этом находил время для физических упражнений и даже веселил попыткой сложить футболку в невесомости.

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