NASA начинает поиски планеты, которая может уничтожить Солнечную систему

Загадочную девятую планету решили поискать активнее / Фото: NASA, Pixabay
Астрономы решили наконец найти загадочную планету X, которая должна быть в 3-10 раз больше Земли и кружиться на очень дальней большой орбите.
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Ученые исследуют небо с помощью самых мощных телескопов в мире, разыскивая объект во внешних пределах нашей Солнечной системы, пишет The Sun.
Новая волна интереса к девятой планете Солнечной системы началась буквально три дня назад, когда об идее NASA обнаружить ее во что бы то ни стало написали крупные таблоиды.
О том, что в Солнечной системе обнаружена Планета X, астрономы написали в своей работе еще в 2016 году, но теперь космическое агенство подчеркивает, что это была лишь гипотеза.
Объект остается предметом споров. Планета на краю звездной системы объясняет траектории движения далеких кусков льда и космических камней, ведь последние имеют странные орбиты.
Ведутся поиски далекого мира с помощью телескопов, которые могли бы обнаружить его в любой момент.
Хотя ряд работ за последние годы почти доказал существование планеты, ее еще нужно найти. По предположению ученых, планета X состоит из обломков Солнечной системы, и в конечном итоге может ее разрушить.
Однако шаткие орбиты могут быть вызваны не только планетой, но маленькой черной дырой или маленьким шаром сверхконцентрированной темной материи.
В ноябре 2021 года, тем не менее, ученый исследовал старые фотографии и обнаружил точки, которые могут оказаться загадочной планетой X.