Глобального сбоя мало: Facebook остановил запуск новых продуктов на фоне скандала

Facebook следит за пользователями / Фото: REUTERS

Руководители компании также приостановили работу над существующими продуктами. Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Читайте также: Цукербергу закрыли рот после глобального сбоя Facebook

Реклама

В то же время более десятка человек изучают, как Facebook может подвергаться критике и хотят убедиться, что продукты компании не оказывают негативного влияния на детей. Ранее подобное обвинение звучало в адрес Instagram.

Работники Facebook не могут попасть в здание компании / Фото: REUTERS

Напомним, что Фрэнсис Хауген несколько лет работала в компании и за это время скопировала ряд внутренних документов компании, а после увольнения передала документы властям и прессе и выступила перед американским сенатом.

Реклама

Она утверждает, что стремление заработать подталкивает соцсеть продвигать посты с противоречивым содержанием, провоцирующим злость и вражду.

Накануне Facebook пережил самый масштабный сбой в своей истории. Тем не менее, Facebook выжил. Все подробности самого масштабного сбоя соцсети.