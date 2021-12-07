Губка Боб, Игра в кальмара и Холостяк: что гуглили украинцы в 2021 году

Украинцы искали в сети информацию про Губку Боба и шоу "Холостяк" / Фото: Pixabay

Самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте – нашумевший сериал "Игра в кальмара".

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В первую десятку также попали запросы "Холостяк 2021", "Классрум" и конкурс Евровидение 2021, говорится в релизе компании.

Полностью ТОП-10 самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит так:

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Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

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В категории "Персона" в топ-10 попали:

Александр Усик;

Алексей Навальный;

МакSим;

Сергій Стерненко;

Адель Асанти;

Алек Болдуин;

Жан Беленюк;

Джо Байден;

Злата Огневич;

Андрей Ярмоленко;

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Среди людей, которые умерли в 2021 году, больше всего интересовали украинцев:

Принц Филипп;

Владимир Меньшов;

Жан-Поль Бельмондо;

Григорий Чапкис;

Антон Поляков.

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В категории "Фильмы" на первом месте оказалось новое кино от вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке:

Отряд самоубийц 2;

Круэлла;

Гнев человеческий;

Красное уведомление;

Лига справедливости Зака Снайдера;

После 3;

Босс молокосос 2;

Дюна;

Душа.

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"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит. Кроме того, украинцы интересовались, где купить:

Билет на поезд;

iPhone 13;

Симпл-димпл;

Пропуск на транспорт в Киеве;

Санки;

Сертификат о вакцинации;

PlayStation 5;

Биткоин;

Витамин D.

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В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. Например, украинцы хотели знать, что такое ABOBA и симпл димпл (детская игрушка). Также в ТОП-10 вошли:

Формалин;

Поп ит;

Локдаун;

Митинг;

Клабхаус;

Игра в кальмара;

Радужный поцелуй;

Фриланс.

В категории "как" победил вопрос о том, как умер Сквидвард (персонаж-осьминог из "Губки Боба").

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Вторым по популярности стал вопрос "Як вийти заміж?", третьим - "Як змінити постачальника газу?".

Также в десятку попали:

Как сыграла Украина?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Как похудеть за неделю?

Среди самых популярных сериалов, кроме "Игра в кальмара", оказались "Атака титанов", "Трудные подростки", "Бриджертоны", "Миллионер с Рублевки" и "Папик".

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Кроме "Холостяка" и "Евровидения", в топе шоу оказались также "Холостячка 2", "Пацанки", "Игра на ТНТ" и Оскар 2021.

Напомним, в 2020 году украинцы интересовались коронавирусом, выборами в США и реалити-шоу "Холостячка".