Facebook потратит 10 миллиардов долларов на подразделение метавселенной

Марк Цукергберг развивает метавселенную Facebook / Фото: REUTERS

Facebook планирует потратить не менее 10 миллиардов долларов в этом году на Facebook Reality Labs, подразделение метавселенной, которому поручено создавать оборудование, программное обеспечение и контент для дополненной и виртуальной реальности.

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"Мы стремимся воплотить это долгосрочное видение в жизнь и рассчитываем увеличить наши инвестиции в следующие несколько лет", – написала компания в своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал.

Facebook рассматривает AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность) как основу для следующего поколения социальных сетей в Интернете пишет theverge.com.

В июле генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что будущее Facebook – это виртуальная метавселенная, внутри которой пользователи будут жить, работать и играть.

Напомним, что Марк Цукерберг намерен переименовать Facebook. Такой грандиозный ребрендинг связан со стремлением технологического гиганта быть известным не только в социальных сетях.