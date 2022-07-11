Эйфелева башня в 3-D и не только: чем удивили обновленные Apple Maps

Эйфелева башня в 3-D и не только, новые обновленные Apple Maps доступны для Франции, Монако и Новой Зеландии / Фото: freepik.com, appleinsider.com

Три "новые" страны с 16-ю уникальными месторасположениями получили обновленные Apple Maps: самые точные данные о дорогах, местности и не только теперь распространены для Франции, Монако и Новой Зеландии.

Также мы писали, что в сеть просочились данные о будущей модели Samsung Galaxy Watch 5. Новинки, помимо обновления информации о местности, переработанные метки с названиями, выделение областей, а также а также добавление 3D-моделей в местоположениях для этих трех стран.

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Особенно повезло мегаполисам: например в Париже теперь можно увидеть на картах 3D-модель Эйфелевой башни в Flyover. Обновления тестировали 39 дней, в итоге обновленную информацию получат 70,4 миллиона человек.

Особенно повезло мегаполисам: например в Париже теперь можно увидеть на картах 3D-модель Эйфелевой башни в Flyover / Фото: appleinsider.com

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Вообще картографические данные, собранные Apple, в настоящее время охватывают 19% площади суши Земли и почти 10% населения мира. Apple Maps постоянно пополняется новой картографической информацией в рамках глобальной инициативы, начатой еще в 2018 году.

Напомним, что ранее мы также писали, что рекордный запуск спутников Starlink на корабле SpaceX Falcon 9 прошел успешно.