Два оттенка синего: ученые "рассекретили" Нептун и Уран и узнали, почему их цвета так отличаются

Ученые «рассекретили» Нептун и Уран: новое исследование показало, почему их цвета так отличаются / Фото: space.com

Эти две планеты очень похожи: по массе — Уран примерно в 15 раз больше массы Земли, а Нептун — в 17 — с почти идентичным составом атмосферы из водорода (более 80% каждого), гелия и метана. Почему же планеты так отличаются по оттенкам синего, наконец узнали ученые .

Также мы писали, что телескоп Gaia показал миллиарды ярчайших звезд в нашей галактике. Но теперь новое исследование предполагает, что "застойная, вялая" атмосфера на Уране позволяет туману накапливаться и концентрироваться на газовом гиганте, делая его "более белым" голубовато-голубым, чем небесно-голубой Нептун.

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Новая модель, использующая длины волн от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного, исследует несколько атмосферных слоев на каждой из планет. Исследование показывает, что во внутренних планетарных слоях атмосферы скрыто даже больше дымки, чем предполагалось, а не просто ледяные облака метана и сероводорода.

По словам авторов, впервые в исследовании учитывались длины волн от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного, а не концентрировались на нескольких световых волнах. Ранее ученые предполагали, что именно метан Нептуна делает эту планету такой синей, поскольку газ поглощает много красного света и отражает более голубые цвета.

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Шторм в атмосфере Нептуна был замечен в 2016 году с помощью космического телескопа Хаббл / Фото: NASA

Но ученые затруднялись объяснить, что происходит на Уране, учитывая, что на нем еще больше метана (2,3% массы атмосферы по сравнению с 1,9% на Нептуне). У Урана свой бурный "темперамент": в 2014 году, например, было впечатляющее зрелище, когда штормы на планете были довольно активны.

Причины такого цветового разрыва пока плохо изучены, но исследователи говорят, что именно средний слой каждой планеты, по-видимому, больше всего отвечает за различные оттенки.

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