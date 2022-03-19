Детали могли использовать для войны: Bosch остановила работу в России и проведет расследование

Bosch приостановил работу в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Bosch приостановила поставки компонентов для грузовиков российским клиентам в ожидании расследования того, как эти детали используются, говорится в заявлении производителя автозапчастей.

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Компания расследует использование своей продукции после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Bosch поставляла компоненты для российских машин пехоты, вторгшихся в страну.

Также Bosch заявила, что производство на ее российских заводах будет сокращено из-за нарушения цепочек поставок и прекращения поставок.

Компания заявила, что планирует полностью приостановить производство на всех своих российских заводах, в том числе на заводе по производству товаров для дома в Санкт-Петербурге, пишет bloomberg.

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