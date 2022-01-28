День защиты персональных данных: как украинцы прячутся в соцсетях

Viber рассказал, как украинцы защищают свою приватность / Фото: Viber

Большинство людей сталкивались с тем, что кто-то заглядывал в их чаты – об этом сообщили 54% респондентов опроса ко Дню защиты персональных данных от Rakuten Viber.

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Несколько чаще о нарушении приватности заявляют женщины: 55% украинок против 51% украинцев жалуются, что их переписку просматривали.

70% респондентов хоть раз не открывали чат, чтобы скрыть факт прочтения сообщения. Только 30% опрошенных заверили, что не делали так никогда. Каждый пятый делает это часто.

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Интересно, что около трети опрошенных (из 3 тысяч – прим. ред.) прячут отдельные чаты при помощи PIN-кода.

Согласно опросу, украинцы пользуются такими функциями Viber для ее сохранения:

отключают свой статус онлайн, чтобы не показывалось сообщение "В сети" (около 33%);

прячут отдельные чаты при помощи PIN-кода (32%);

выключают статус "Просмотрено" для сообщений (26%);

отправляют сообщения с таймером исчезновения через определенное время (21%);

установили отдельный пароль для Viber на компьютере (8%).

Четверть опрошенных отключает статус "Просмотрено" для сообщений в приложении, чтобы сохранить свою приватность независимо от того, прочли они сообщение или нет.

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Подавляющее большинство респондентов – 79% опрошенных – очень волнует тема приватности в онлайне.

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В то же время около 16% признались, что они мало знают о приватности, и всего 5% сказали, что приватность для них не важна.

Ранее мы писали, что Viber добавил реакции в чатах один на один и несколько других функций.