Черная дыра посреди Европы: как сейчас выглядит Украина со спутника

Украина ночью превращается в черную дыру / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате этого каждый вечер Украина превращается в настоящую черную дыру посреди Европы. Спутниковые снимки показывают разницу, как светилась наша страна до вторжения России и сейчас.
Еще две недели назад мы могли наслаждаться красивым видом ночной Украины, пролетая на самолете, а сегодня вместо городов – выжженная земля.
Ранее спутник заснял бесконечную колонну российской техники, которая уже частично или полностью уничтожена.
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