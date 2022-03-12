Британские шпионы использовали приложение для гей-знакомств, чтобы отслеживать российских солдат

Российские солдаты общались в приложении для гей-знакомств / Фото: Коллаж: Сегодня
Данные, полученные из этих источников, убедили британцев, что Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину.
Способствовало этому прослушивание сообщений, которыми обменивались на таких сайтах, как ВКонтакте, а также… приложения для гей-знакомств Grind.
Путин запретил пропаганду гомосексуализма в России еще в 2013 году, но приложение до сих пор незаметно используется даже в армии.
"Эти сайты были сокровищницей для наших шпионов, и особенно приложения для знакомств – солдаты и те, кто участвовал в военных действиях, были особенно незащищенными.
Это означало, что мы были полностью осведомлены о планах и неизбежности вторжения, вплоть до таких деталей, как доставка крови русским войскам", – сказал источник dailymail.co.uk.
Он добавил, что британцы поделились всеми данными с украинской разведкой.
Читайте также:
- "Около 1300": Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных
- Еще меньше техники у россиян. Военные "Байрактаром" уничтожили "Ураган" врага (видео)
- Вторжение России, день 17-й. Угроза взрыва на ЧАЭС, огромные потери оккупантов и новые санкции – онлайн
- Обстрелы не утихают. В Северодонецке загорелись школы и квартиры – есть погибший
- Пошрамован и обескровлен: как выглядит Мариуполь сегодня (фото)