Британские шпионы использовали приложение для гей-знакомств, чтобы отслеживать российских солдат

Российские солдаты общались в приложении для гей-знакомств / Фото: Коллаж: Сегодня

Данные, полученные из этих источников, убедили британцев, что Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину.

Способствовало этому прослушивание сообщений, которыми обменивались на таких сайтах, как ВКонтакте, а также… приложения для гей-знакомств Grind.

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Путин запретил пропаганду гомосексуализма в России еще в 2013 году, но приложение до сих пор незаметно используется даже в армии.

"Эти сайты были сокровищницей для наших шпионов, и особенно приложения для знакомств – солдаты и те, кто участвовал в военных действиях, были особенно незащищенными. Это означало, что мы были полностью осведомлены о планах и неизбежности вторжения, вплоть до таких деталей, как доставка крови русским войскам", – сказал источник dailymail.co.uk.

Он добавил, что британцы поделились всеми данными с украинской разведкой.

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