Британські шпигуни використовували додаток для гей-знайомств, щоб відстежувати російських солдатів

Російські солдати спілкувались в додатку для гей-знайомств / Фото: Колаж: Сьогодні
Дані, отримані із цих джерел, переконали британців, що Путін планував повномасштабне вторгнення до України.
Сприяло цьому прослуховування повідомлень, якими обмінювалися на таких сайтах, як ВКонтакте, а також... в додатку для гей-знайомств Grind.
Путін заборонив пропаганду гомосексуалізму в Росії ще 2013 року, але програма досі непомітно використовується навіть в армії.
"Ці сайти були скарбницею для наших шпигунів, і особливо додатки для знайомств – солдати та ті, хто брав участь у військових діях, були особливо незахищеними.
Це означало, що ми були повністю обізнані про плани та неминучість вторгнення, аж до таких деталей, як доставка крові російським військам", – сказало джерело dailymail.co.uk.
Він додав, що британці поділилися всіма даними з українською розвідкою.
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