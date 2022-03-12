Британські шпигуни використовували додаток для гей-знайомств, щоб відстежувати російських солдатів

Російські солдати спілкувались в додатку для гей-знайомств / Фото: Колаж: Сьогодні

Дані, отримані із цих джерел, переконали британців, що Путін планував повномасштабне вторгнення до України.

Сприяло цьому прослуховування повідомлень, якими обмінювалися на таких сайтах, як ВКонтакте, а також... в додатку для гей-знайомств Grind.

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Путін заборонив пропаганду гомосексуалізму в Росії ще 2013 року, але програма досі непомітно використовується навіть в армії.

"Ці сайти були скарбницею для наших шпигунів, і особливо додатки для знайомств – солдати та ті, хто брав участь у військових діях, були особливо незахищеними. Це означало, що ми були повністю обізнані про плани та неминучість вторгнення, аж до таких деталей, як доставка крові російським військам", – сказало джерело dailymail.co.uk.

Він додав, що британці поділилися всіма даними з українською розвідкою.

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