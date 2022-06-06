Берем попкорн, садимся поудобнее: Гейтс меряется с Маском, кто больше делает для экологии

Гейтс меряется с Маском, кто больше делает для экологии / Фото: EPA, Коллаж: Сегодня

Два гиганта бизнеса - Илон Маск, гендиректорTesla и Билл Гейтс, основатель Microsoft, поссорились. "Вишенкой на торте" стал ответ Билла Гейтса – Маску, что он делает гораздо больше для борьбы с изменением климата, чем гендиректор Tesla.

Напомним что ранее мы писали, что Илон Маск назвал причину конца света и напомнил про важность колонизации Марса. Изначально Илон Маск в Твиттере оскорбил Билла Гейтса, поделившись постом, в котором последний сравнивался с эмодзи беременного мужчины с подписью "на случай, если вам нужно быстро избавиться от промаха".

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Таки образом Маск обвинил Гейтса в том, что тот продал акции Tesla по пониженным ценам. Затем ходили слухи о том, что якобы Гейтс обращался к Маску за благотворительной возможностью, от которой последний отказался. Отец Microsoft сразу отреагировал.

Я трачу на изменение климата гораздо больше денег, чем Илон или кто-либо другой. Я даю много долларов на благотворительность. Я поддерживаю компании. На электромобили приходится около 16% выбросов – заявил Билл Гейтс.

На что Маск ответил, что он не может серьезно относиться к благотворительности Гейтса в отношении изменения климата, когда у него огромная "короткая позиция" против Tesla, компании, которая делает все возможное для решения проблемы изменения климата. Отложат ли два миллиардера вражду и начнут ли работать вместе – вопрос пока открытый.

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Также мы писали, что хакеры взломали сайт Минстроя РФ после атаки на украинские веб-ресурсы.