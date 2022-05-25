Астероид размером с 4 гигантских небоскреба несется к Земле – каковы прогнозы астрономов

Астероид размером с 4 гигантских небоскреба несется к Земле , но пролетит мимо / Фото: istockphoto.com

По данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) НАСА, огромный астероид приблизится к Земле 27 мая: он в четыре раза превышает по размеру американский102-х этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. .

Также NASA представило концепцию первой пилотируемой миссии на Марс: четырех астронавтов отправят к концу 2030 года. Не бойтесь: астероид , названный 7335 (1989 JA), пролетит мимо нашей планеты примерно на 2,5 миллиона миль (4 миллиона километров) — или почти в 10 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

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Тем не менее, учитывая огромные размеры космического камня (1,1 мили или 1,8 км в диаметре) и относительно близость к Земле, НАСА классифицировало астероид, как "потенциально опасный". Это означает, что он может нанести огромный ущерб нашей планете, если его орбита когда-либо меняется.

По данным НАСА, 7335 (1989 JA) является крупнейшим астероидом, который приблизится к Земле в этом году. По оценкам ученых, астероид движется со скоростью около 47 200 миль в час (76 000 км/ч), или в 20 раз быстрее летящей пули.

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Астероид движется со скоростью около 76 000 км/ч или в 20 раз быстрее летящей пули / Фото: Getty Images

Астрономам известно около 15 000 таких астероидов. НАСА внимательно следит за такими ОСЗ, как этот, и недавно запустило миссию, чтобы проверить, смогут ли потенциально опасные астероиды однажды отклониться от курса столкновения с Землей.

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