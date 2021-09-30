Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП

Мотоциклисту повезло, что у него на руке были умные часы

Мотоциклист из Сингапура Мухаммада Фитри попал в аварию 25 сентября и потерял сознание. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы у него на руке не было часов от Apple.

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Умные часы не только сообщили об инциденте службе спасения, но отправили сообщение его девушке SMS с точными данными о местоположении пострадавшего.

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Часы Apple Watch Series 4 и более новые модели оснащены функцией обнаружения падения, которая может уведомить контактное лицо и местные службы экстренной помощи, если вы потеряли сознание в результате падения.

Часы дают вам короткий период времени, чтобы отреагировать на предупреждение. И если вы потеряли сознание или не в состоянии отклонить запрос тревоги, часы вызовут спасателей, пишет gagadget.com.