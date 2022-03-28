Anonymous сломали базу российского пропагандистского телеканала

Всероссийская государственная телерадиокомпания была взломана Anonymous/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакеры из anonymous сломали ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания). "Россия-1" – главный телеканал этой компании, на котором работают пропагандисты Скабеева, Соловьев и Попов.

Об этом хакеры сообщили на своей странице в Twitter.

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Подробности

Базу российской телерадиокомпании сломала хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous. В ближайшее время хакеры пообещали опубликовать 870 ГБ данных ВГТРК.

Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину

Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.

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Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).

На каждом из этих сайтов была добавлена ​​новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.

"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.

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