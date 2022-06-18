Зіркові птахи – телескоп Хаббл зумів знайти "журавля" серед Чумацького шляху

Чи знали ви, що в космосі є павич, міфічний фенікс та тукан? Тепер у сузір'ї Південних птахів астрономи завдяки телескопу Хаббл добре розгледіли ще й журавля.

Телескоп Хаббл зумів знайти "журавля" серед Чумацького шляху та зробити нові знімки

Недавнє зображення з космосу, отримане НАСА та космічним телескопом Хаббл ЕКА зі спіральної галактики, "розглянуло" сузір'я Журавля. Нові знімки "пернатого" сузір'я нещодавно зробив космічний телескоп Хаббл.

Також ми писали, що марсіанський метеорит спростував теорію утворення планет, у тому числі Землі. Так, розташована в 24 мільйонах світлових років від нашого великого Чумацького шляху, ця зоряна конфігурація є одним із чотирьох сузір'їв, які разом називаються Південними птахами.

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Смішно, але птахи також добре представлені в нічному небі у вигляді сузір'їв, названих на честь цих крилатих істот, як реальних, так і уявних. Так, у космосі повно "орнітологічних" сузір'їв , таких як Аквілла (орел), Лебідь (лебідь), Ворон (ворона) , Апус (райський птах) та Колумба (голуб).

А ще є – Паво (павич), Фенікс (міфічний фенікс) та Тукана (тукан), виходить ціле сяюче гніздо з яскравих зірок. Крім спостереження за "пернатими" сузір'ями, дізнатися більше про те, як швидко та ефективно формуються зірки серед широкого кола галактичних середовищ, це лише одна з цілей проекту НАСА.

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Місія також спрямована на поповнення банків даних постійним потоком докладних спостережень Хаббла та ALMA. Також зіркова місія спрямована на допомогу майбутнім дослідженням за участю нещодавно розгорнутого космічного телескопа Джеймса Вебба.

Також ми писали, що вчені знайшли нові планети, на яких можливе життя.