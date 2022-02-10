Зонд вперше зняв континенти та рівнини Венери – близнюка Землі

Зонд NASA Parker Solar Probe зробив перші знімки поверхні Венери у світлі з космосу

Поверхню Венери змогли сфотографувати / Фото: Wikipedia, NASA

Поверхня Венери, оповита густими хмарами, зазвичай прихована від очей. Але в двох недавніх обльотах планети Паркер використав свій ширококутний формувач зображень.

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Він допоміг зробити знімок усієї нічної сторони у довжинах хвиль видимого спектру, а також у ближньому інфрачервоному діапазоні, пише Phys.

Зображення показують слабке світіння поверхні, що дає змогу побачити континенти, рівнини та плато. Навколо планети також можна побачити ореол кисню, що світиться, в атмосфері.

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Такі зображення Венери, яку часто називають близнюком Землі, можуть допомогти вченим дізнатися більше про геологію поверхні, про те, які мінерали там можуть бути, і про еволюцію планети.

Враховуючи подібність між планетами, ця інформація може допомогти вченим зрозуміти, чому Венера стала негостинною, а Земля перетворилася на оазис.

Раніше ми писали про те, що на Сонці знову сталося виверження, що обрушиться на Землю 9-10 лютого, викликавши нову геомагнітну бурю.