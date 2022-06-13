"Змія" в космосі: вчених вразила галактика у формі рептилії за 80 мільйонів світлових років від Землі

На вражаючому новому зображенні Європейської південної обсерваторії (ESO) видно сяючу галактику, що згорнулася сплячою змією. Вона – за 80 мільйонів світлових років від Землі

Зображення галактики NGC 1087 було нещодавно отримано обсерваторією ALMA у Чилі

Спіральна галактика згорнулася, як спляча змія, це видно на разючому новому зображенні, отриманому Великою міліметровою/субміліметровою решіткою Атакама (ALMA) Європейської південної обсерваторії (ESO).

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Також ми писали, чому новий місяцехід R1 схожий на міфічну тварину. Безшумно "кружляючи" в 80 мільйонах світлових років від Землі, як спляча, згорнута кільцями змія, NGC 1087 є проміжною спіральною галактикою.

Вона простягається на 86 800 світлових років у сузір'ї Китаю. Ця область неба названа на честь морського чудовиська з грецької міфології та є домом для інших сузір'їв водної тематики, таких як Водолій та Риби. Тепер у вчених є знімки лавоподібного червоного скупчення зірок галактики, яке є холодними хмарами молекулярного газу, що породжує зірки.

Аналіз різних довжин хвиль дозволить отримати дані про внутрішні фізичні властивості зірок, газу та пилу в галактиці, йдеться в заяві представників ESO. – Порівняння цих результатів у декількох читаннях дозволяє астрономам досліджувати процеси, які активують, посилюють або обмежують світанок молодих зірок.

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