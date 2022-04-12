Моторошне явище в небі над Аляскою налякало місцевих жителів: що це було

Користувачі Мережі почали вигадувати різні теорії змови, але всі їхні фантазії зруйнувалися після заяви військових

Місцеві жителі вважали, що бачили НЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Велику червоподібну хмару виявили над місцевістю на Алясці під назвою Лейзі Маунтін. На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно, що смуга диму нагадувала все, від падаючого метеорита до палаючого літака.

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Користувачі почали висувати різні теорії: від виверження вулкана та падіння НЛО, до падіння літака та невідомого виду російської зброї, пише bellinghamherald.com.

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Інформація швидко поширилася в Мережі, тому військові та спеціальні служби не могли не відреагувати на фотографії.

"Жодних повідомлень про авіакатастрофи не надходило. Сьогодні вранці рятувальна команда на гелікоптері облетіла район і не виявила нічого підозрілого, а також не було жодних ознак літака, що розбився", – заспокоювали місцевих жителів влади.

Подальше розслідування показало, що приблизно в той час, коли було зроблено фотографії, у цьому районі пролітав великий комерційний літак.

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Військові вважають, що на фото міг потрапити інверсійний слід від літака у поєднанні з сонцем, що сходить, які разом створили унікальне атмосферне видовище.

Приклад такого явища:

Тим не менш, коментатори в соціальних мережах відразу ж почали шукати дірки в цьому поясненні, причому деякі припускали, що уряд приховує аварію НЛО або секретні випробування зброї.