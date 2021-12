Запуск супутників Galileo проведуть цієї ночі: коли розпочнеться трансляція

Ракета "Союз", яка мала вивести супутники на орбіту, відклала запуск до 4 грудня через неготовність французької корабельної станції прийому телеметричної інформації.

Попередній час нового вильоту – 2:23 за Києвом, повідомив "Роскосмос" у Twitter.

Очікується, що французька компанія Arianespace проведе онлайн-трансляцію запуску на YouTube Початок трансляції запланував на 1:40, і ви зможете подивитись її прямо тут.

Європейське космічне агентство також транслюватиме запуск у своїй телетрансляції ESAWeb. Вони планують розпочати її о 1:27.

У разі успіху місія збільшить кількість європейських навігаційних супутників до 28. Їхнє "сузір'я" обслуговує 2,3 млрд користувачів по всьому світу.

Take a look at what is going to happen tonight на Europes spaceport in French Guiana with #Soyuz and our passengers: two Galileo satellites! See you in a few hours! #VS26 @esa @EU_Commission @roscosmos pic.twitter.com/zqLG00ZgyW