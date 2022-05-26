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Закопати всі земні секрети на Місяці – що планує стартап Lonestar

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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26 травня, 09:00
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Звучить шалено, але компанія хоче встановити сервери і зберегти всі людські знання всередині Місяця. Навіщо – а раптом Земля загине, припускають творці стартапу
Стартап Lonestar Data Holdings пропонує закопати усі земні дані на Місяці
Стартап Lonestar Data Holdings пропонує закопати усі земні дані на Місяці / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Ідея компанії Lonestar Data Holdings пропонує під час майбутніх місячних місій залишити на Місяці дані у серверному обладнанні, яке можна розмістити всередині поверхні земного супутника.

Lonestar вважає, що це найбезпечніше місце для зберігання важливої інформації – усередині місячної поверхні
Lonestar вважає, що це найбезпечніше місце для зберігання важливої інформації – усередині місячної поверхні

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Компанія вважає, що це безпечне місце для зберігання важливої інформації. А тим часом астероїд розміром з 4 гігантських хмарочосів мчить до Землі – які прогнози астрономів .

Якщо ми цього не зробимо, то що буде з нашими даними на Землі? – повідомив засновник і генеральний директор Lonestar Data Holdings Крістофер Стотт, – Наприклад, Банк насіння Шпіцбергена у віддаленій Норвегії затоплений через наслідки зміни клімату.

Гендиректор мотивує таке рішення тим, що земні сховища схильні до будь-яких форм руйнування, таких як війна або кібератаки. А однією з ключових переваг зберігання даних на Місяці є те, що його ближня сторона завжди звернена до Землі, що робить зв'язок у межах прямої видимості порівняно простий.

Lonestar підписала контракт з аерокосмічною компанією Intuitive Machines, що фінансується НАСА, на запуск перших технологічних демонстрацій на Місяць у рамках програми космічної агенції Commercial Lunar Payload Services.

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Однією з ключових переваг зберігання даних на Місяці є те, що її ближня сторона завжди звернена до Землі.
Однією з ключових переваг зберігання даних на Місяці є те, що її ближня сторона завжди звернена до Землі.

Під час другого запуску, який має відбутися наступного року, Lonestar планує відправити на поверхню Місяця свій перший апаратний прототип із 16 терабайтами пам'яті.

Зайве говорити, що компанії ще доведеться подолати безліч перешкод. По-перше, м'яке приземлення практично будь-якого об'єкта на Місяць виявилося надзвичайно складним. Ось чому Lonestar планує зберігати свої центри всередині місячних лавових труб , що вистилає поверхню Місяця.

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Встановлювати серверне обладнання на поверхні Місяця – такого ще ніхто не робив
Встановлювати серверне обладнання на поверхні Місяця – такого ще ніхто не робив

Це може забезпечити набагато стабільніше середовище. Але успіх залишається гіпотетичним, адже ніхто ніколи не проникав у ці лавові труби, не кажучи вже про те, щоб встановлювати там серверне обладнання.

Також ми писали, що легендарний космічний годинник Navitimer Cosmonaute повернувся до "життя".

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

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Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

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Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

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Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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