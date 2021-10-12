За помилку в Facebook можуть засудити на 180 тисяч доларів

Агент з нерухомості з Австралії Ентоні Задравіч постав перед судом після того, як забув додати апостроф до посту з критикою свого колишнього місця роботи

Чоловік потрапив під суд через помилку в Facebook / Фото: Pixabay, REUTERS

Чоловік опублікував пост в Facebook, в якому звинуватив свого колишнього начальника Стюарт Гана в тому, що той не платив своїм "співробітникам" пенсійні відрахування.

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"О Стюарт Ган!! Продає будинки в Перл-Біч за кілька мільйонів доларів, але не здатний платити своїм співробітникам за вислугою років. Ганьба тобі, Стюарт !!! 2 роки і все ще чекаємо!!!", – написав Задравіч.

Однак у своєму повідомленні Ентоні зробив помилку в слові "співробітнику", через що в його повідомленні йшлося про множину. Через кілька годин він видалив свій пост, але вже було пізно, пише The New York Times.

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У відповідь Ган подав позов про наклеп. Намагаючись закрити справу, Задравіч сказав, що забув додати апостроф, але суддя дозволила продовжити справу.

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"Труднощі для позивача полягають в використанні слова "співробітники" у множині", – заявила суддя окружного суду Джудіт Гібсон в заяві. – "Несплата пенсійної допомоги одному співробітнику може вважатися сумним непорозумінням, несплата деяким або всім співробітникам виглядає навмисним злочином".

Суддя також заявила, що судовий процес може обійтися Задравічу в суму більш ніж 180 000 доларів – висока ціна за граматичну помилку.

Зазначається, що в Австралії діють одні з найсуворіших і складних законів про наклеп в світі. Навіть місцеві журналісти скаржаться, що закони обмежують їх здатність висвітлювати події.