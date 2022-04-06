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Яндекс приховував від росіян жорстокі кадри з Бучі – у пошуковику показували фото мирного міста

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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6 квітня, 13:41
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Російська пошукова система не помічала жорстоких кадрів з українського міста, а в розділі "новини" йдуть суцільні пропагандистські матеріали
Яндекс не помічав звірства армії РФ у Бучі
Яндекс не помічав звірства армії РФ у Бучі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російська пропаганда намагалася приховати жорстокість своїх солдатів у Бучі. Після відходу окупантів світ облетіли шокуючі кадри міських вулиць, засіяних трупами мирних жителів.

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Але в Росії не допустили, щоби фото побачило населення країни. Так, найбільша пошукова система країни "Яндекс" замість актуальних фото на запит "Буча" виводила картинки мирного міста.

Для порівняння, так виглядає результат запиту "Буча" у пошуковій системі Google.

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Зазначимо, що ці скріншоти були зроблені російським Telegram-каналом Ateo Breaking.

Сьогодні в "Яндексі" вже виводяться свіжі фото з Бучі з наслідками приходу "братського народу".

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Водночас у розділі "новини" в російській пошуковій системі – суцільна пропаганда і спроба обілити військові злочини армії РФ.

Нагадаємо, що перед цим Facebook та Instagram заблокували хештеги про Бучу, перешкоджаючи поширенню жорстоких кадрів.

Пізніше у соцмережах пояснили, що хештеги були видалені автоматично через надмірну жорстокість.

Олександр Трикіша
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