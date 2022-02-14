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Вище, ніж будь-коли: мільярдер викупив три польоти у Ілона Маска

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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14 лютого, 22:37
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Американський мільярдер Джаред Айзекман викупив три майбутні космічні запуски SpaceX, які будуть проводитися в рамках програми, що отримала назву Polaris
Екіпаж Polaris Dawn: Джаред Ісаакман, Анна Менон, Сара Гілліс та Скотт Потіт (зліва направо).
Екіпаж Polaris Dawn: Джаред Ісаакман, Анна Менон, Сара Гілліс та Скотт Потіт (зліва направо). / Фото: phys.org

Перші два запуски планують відправлення Crew Dragon на навколоземну орбіту вище за ту точку, на яку ніколи не піднімалися апарати SpaceX в рамках безпілотних і пілотованих польотів.

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На остаточному етапі Polaris передбачає перший політ корабля Starship із людьми на борту. Phys .

Раніше Айзекман уже літав на навколоземну орбіту на кораблі SpaceX Crew Dragon у рамках повністю цивільної триденної космічної місії Inspiration4,

Разом із ним у триденний політ на низьку навколоземну орбіту літали:

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  • лікар дитячої лікарні у Мемфісі Хейлі Арсено;
  • професор геології Сіан Проктор;
  • співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

У рамках першої нової місії, що отримала назву Polaris Dawn, Айзекман сам планує піднятися на борт Crew Dragon.

Разом з ним у політ вирушать:

  • співробітниця SpaceX Сара Гілліс;
  • співробітниця SpaceX Анна Менон;
  • колишній пілот ВПС США Скотт Потіт, керівник місії Inspiration4.

Вони проведуть п'ять днів на орбіті. Екіпаж протестує супутниковий зв'язок Starlink та спробує вийти у відкритий космос.

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У разі успіху, це буде перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта. Місію планується запустити наприкінці 2022 року.

Завданням цього польоту буде збір інформації про те, як організм людини відгукується на радіаційний пояс Ван Аллена.

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Це ділянка найближчого космічного простору, що має вигляд кільця, де знаходяться гігантські потоки електронів і протонів, що утримуються магнітним полем Землі.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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