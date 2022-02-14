Вище, ніж будь-коли: мільярдер викупив три польоти у Ілона Маска

Перші два запуски планують відправлення Crew Dragon на навколоземну орбіту вище за ту точку, на яку ніколи не піднімалися апарати SpaceX в рамках безпілотних і пілотованих польотів.
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На остаточному етапі Polaris передбачає перший політ корабля Starship із людьми на борту. Phys .
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Раніше Айзекман уже літав на навколоземну орбіту на кораблі SpaceX Crew Dragon у рамках повністю цивільної триденної космічної місії Inspiration4,
Разом із ним у триденний політ на низьку навколоземну орбіту літали:
- лікар дитячої лікарні у Мемфісі Хейлі Арсено;
- професор геології Сіан Проктор;
- співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.
У рамках першої нової місії, що отримала назву Polaris Dawn, Айзекман сам планує піднятися на борт Crew Dragon.
Разом з ним у політ вирушать:
- співробітниця SpaceX Сара Гілліс;
- співробітниця SpaceX Анна Менон;
- колишній пілот ВПС США Скотт Потіт, керівник місії Inspiration4.
Вони проведуть п'ять днів на орбіті. Екіпаж протестує супутниковий зв'язок Starlink та спробує вийти у відкритий космос.
У разі успіху, це буде перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта. Місію планується запустити наприкінці 2022 року.
Завданням цього польоту буде збір інформації про те, як організм людини відгукується на радіаційний пояс Ван Аллена.
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Це ділянка найближчого космічного простору, що має вигляд кільця, де знаходяться гігантські потоки електронів і протонів, що утримуються магнітним полем Землі.
Раніше ми писали:
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- Вчені розповіли, якої маси має бути об'єкт, щоб зрушити з місця Місяць і змусити його впасти на Землю, і чи загрожує Місяцю ракета Маска.
- Vіж Землею та Місяцем будують форпости^ вони можуть знадобитися як пункт перевалки.