Слідом за руськім військовим кораблем – як позбутися російської видачі в Google та YouTube

Google та YouTube продовжують підсовувати нам російський контент, навіть якщо запит у пошуковій системі був введений українською мовою. Як цього уникнути – у матеріалі

Позбутися російської видачі в Google та YouTube можна, переналаштувавши інтернет-сервіси / Фото: ain.ua, Колаж: Сьогодні,

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців відмовляються від російського контенту та переходять на українську. Але Google та YouTube продовжують підсовувати їм російське. Навіть у тих випадках, коли запит було введено українською.

Варто вимкнути автоматичне додавання мов, тому що алгоритми Google можуть додати українську автоматично / Фото: ain.ua

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Але можна налаштувати інтернет-сервіси таким чином, що нарешті позбавитися російської мови в результатах пошукової видачі, ось адаптована версія, як це зробити :

переконайтеся, що ви авторизовані в Google.

зайдіть в налаштування пошукового сервісу Google.com.ua ->мови.

видаліть зі списку російську та додайте мови, які хочете. Не забудьте виставити українську за замовчуванням.

Після цього намагайтеся не кликати на підказки від Google, тому що в такому випадку сервіс згенерує новий пошук російською. Це псуватиме історію пошуку і вплине на майбутні результати.

зайдіть в обліковий запис Google за посиланням. Перейдіть на вкладку "Особиста інформація", перейдіть до блоку "Загальні налаштування в Інтернеті". Виберіть мову".

видаліть зі списку російську та додайте мови, якими ви користуєтеся. Прослідкуйте, щоб українська була за замовчуванням.

Також рекомендуємо вимкнути автоматичне додавання мов, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською, і додати його пізніше автоматично. Також очистіть кеш та файли cookie у вашому браузері.

Також перевірте, чи не встановлена російська мова на вашому смартфоні / Фото: ain.ua

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На майбутнє під час пошуку клацніть на кнопку "Інструменти" та вибирайте мову видачі вручну. Це покращить статистику та переконає алгоритм, що ви не хочете більше бачити російські результати .

А щоб точно не бачити російську у видачі, можна додатково встановити Chrome плагін "Лагідна українізація". Перевірте, чи не встановлена російська мова також на вашому смартфоні. Для цього перейдіть в загальні налаштування -> "Мова та регіон". Якщо ви побачите серед мов російську – видаліть її.

Щоб російський контент зник з вашого YouTube, потрібно:

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видалити з пошуку та історії переглядів все відео російською

перевірити підписки та видалити всі російські канали

цілеспрямовано виділяти канал, що не цікавить, на головній сторінці сервісу

процедуру "не цікавить канал" повторювати регулярно, щоб YouTube не вирішив, що настав час запропонувати чогось російське.

В результаті за кілька місяців російський контент зникне з видачі у YouTube.

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