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СЬОГОДНІ Техно

Все одно нема на чому писати: росіянам закрили доступ до популярних шрифтів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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14 квітня, 12:51
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Нові санкції щодо Росії торкнулися IT-сектор та звичайних росіян
Росіянам настав час згадувати техніку письма на березовій корі
Росіянам настав час згадувати техніку письма на березовій корі / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська компанія Monotype перекрила Россі доступ до своєї бібліотеки шрифтів. Компанії належать такі популярні шрифти як Times New Roman та Arial. А перед цим у Росії закінчилися чіпи для випуску власних банківських карток.

"Це не заборона використання шрифтів російськими користувачами, але вона можлива в майбутньому. Бібліотека шрифтів недоступна з 11 квітня, але повідомлень про це IT-компанії не отримували.

Сам сайт Monotype в Росії є доступним, але при переході на сторінку з каталогом шрифтів користувач бачить повідомлення про заборону доступу, – цитують Відомості джерело у російській IT-компанії.

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Цікаво, що ще в 2018 році компанія Monotype на тлі санкцій США відмовилася надати ліцензії на їхнє використання в російському ПЗ.

У тому ж році Росстандарт прописав у ГОСТі рекомендацію щодо використання держорганами вільно розповсюджуваних і російських шрифтів замість американських.

А з іншого боку, навіщо росіянам популярні шрифти, якщо вони не мають паперу? Через санкції фабрики не можуть виготовляти папір через відсутність закордонної сировини. Тож незабаром вони перейдуть на листи на березовій корі.

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Нагадаємо, що загроза санкцій змусила навіть китайську компанію Huawei піти з Росії. Можливо Huawei продовжить продавати Росії техніку, в якій не використовуються американські технології.

Олександр Трикіша
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