Увімкнув AirPods – оглух на одне вухо: чому на Apple подали до суду і чи небезпечний сигнал Amber Alert

Батьки підлітка подали до суду на Apple за те, що той нібито виробляє "браковані" аудіоаксесуари, які позбавили їхнього сина слуху: але суму компенсації не озвучили

На Apple подали до суду, бо нібито через використання AirPods хлопчик оглух на одне вухо / Фото: AppleInsider

У позові стверджується, що Apple виробляє "браковані" аудіоаксесуари , які автоматично не знижують гучність попереджень. У результаті слух американського 12-річного хлопчика постраждав, вірніше він оглух на одне вухо , стверджують його батьки.

Так, у позові проти Apple йдеться, що гучний сигнал пошкодив барабанні перетинки підлітка, коли було випущено гучне попередження Amber Alert. Також нагадаємо, що Apple створить супер-стійкі до вологи, температур та тиску айфони .

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Звіти користувачів підтверджують той факт, що янтарні оповіщення голосно звучать на AirPods / Фото: AppleInsider

Як повідомляється, 12-річний хлопчик, якого у скарзі називають BG, дивився Netflix на своєму iPhone під час використання AirPods Pro, коли пролунав сигнал жовтого сповіщення. Повідомляється, що пронизливий шум пошкодив його барабанні перетинки.

Згідно зі скаргою, звук "розірвав" у хлопчика барабанні перетинки, пошкодив його вушний "равлик" і викликав незворотну втрату слуху на одне вухо. Бурштинові сповіщення, які є попереджувальними повідомленнями, сигналізують жителям про надзвичайну ситуацію, пов'язану з викраденням дітей.

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Позов проти Apple викликаний тим, що фірма нібито виробляє "браковані" аудіоаксесуари

Такі повідомлення автоматично надсилаються на смартфони. І звіти користувачів підтверджують той факт, що янтарні оповіщення звучать голосно на AirPods і може не відповідати гучності контенту, який переглядає користувач.

Скільки батьки хочуть компенсації – не повідомляється, однак у позові сказано, що скарга вимагає відшкодування збитків для підросту "у сумах, які покарають відповідачів за їхню поведінку та які утримають інші технологічні компанії від вчинення таких неправомірних дій у майбутньому".

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