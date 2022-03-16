В Україні запустили систему для пошуку людей під завалами

ДСНС України у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google запустила систему пошуку місцезнаходження людини, яка звернулася на лінію екстреної служби

Нова система допоможе знаходити потерпілих під завалами / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Внаслідок обстрілу російськими окупантами українських міст під завалами залишається багато мирних жителів. Система покликана допомогти у пошуку тих, хто вижив.

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Завдяки цій програмі постраждалий лише за допомогою свого телефону зможе передати відео для диспетчера ДСНС та вести двосторонній чат із ним.

"Така допомога надається ДСНС абсолютно безкоштовно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна у пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров'я", – відзначив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

Раніше ДСНС запустила чат-бот у WatsApp, де громадяни України отримують інформацію про надзвичайні ситуації та інструкції щодо дій у складних умовах.

Також в Україні Google запустив на Android сповіщення про повітряну загрозу. Повідомлення надходить прямо на смартфон.