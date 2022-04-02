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В Україні запустили онлайн карту воєнних дій

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 квітня, 20:54
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Карта створена з ознайомлювальною метою, творці не радять використовувати її для пересування
В Україні створили онлайн карту війни
В Україні створили онлайн карту війни / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

В Україні запустили сайт DeepStateMap з картою бойових дій, що оновлюються в режимі реального часу.

На карті різними кольорами позначені звільнені території, поки що захоплені ворогом, а також територія окупованих Криму та ОРДЛО.

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Творці карти попереджають, щоб користувачі не використовували карту для прокладання безпечних маршрутів. Краще користуватися зеленими коридорами, які пропонують українські власті.

Нагадаємо, що з початком війни в Україні запустили сервіси для допомоги у боротьбі з окупантом:

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  • Повідомити про пересування техніки ворога в чат-ботах єВорог і STOP Russian War.
  • Повідомити про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
  • Повідомити про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
  • Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
  • Передати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі до чат-боту TRIBUNAL.UA.
  • Ще один сервіс для збору доказів військових злочинів Росії – Russian War Crimes!
  • Розіслати росіянам дані з сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.

Також за війною в Україні постійно спостерігають із супутників, наприклад, у перші дні з космосу помітили величезну колону, але навіть у Пентагоні не знають, куди вона поділася.

Олександр Трикіша
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