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У рейтингу найбільш продуктивних смартфонів змінився лідер

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 22:21
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Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг продуктивності смартфонів, що працюють під операційною системою Android. За підсумками вересня в лідери вийшла нова модель
RedMagic 6S Pro очолив рейтинг найпродуктивніших смартфонів
RedMagic 6S Pro очолив рейтинг найпродуктивніших смартфонів

Відразу зазначимо, що в числі лідерів не зовсім традиційні моделі, що користуються попитом у звичайного користувача. Ці моделі розроблялися спеціально для мобільних ігор і різних завдань, де необхідна висока продуктивність.

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Отже, на перше місце з результатом 857 918 балів вибився RedMagic 6S Pro Tencent Games Edition, Змістивши довгострокового лідера Black Shark 4 Pro.

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Трійку кращих замкнув Vivo X70 Pro+ . Відзначимо, що всі моделі в ТОП-10 рейтингу оснащені процесором Snapdragon 888 або Snapdragon 888+.

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ТОП-10 рейтингу AnTuTu:

  1. RedMagic 6S Pro – 857 918
  2. Black Shark 4 Pro – 837 715
  3. Vivo X70 Pro+ – 836 943
  4. iQOO 8 Pro – 836 410
  5. Tencent ROG 5s – 828 509
  6. iQOO 8 Pro – 826 460
  7. OnePlus 9 Pro – 822 130
  8. OnePlus 9 – 809 562
  9. Realme GT – 805 786
  10. Xiaomi Mi Mix 4 – 803 422

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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