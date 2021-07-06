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СЬОГОДНІ Техно

У небі над Словаччиною вперше пролетіла машина-лiтак AirCar

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
6 липня, 12:53
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Автомобіль-трансформер AirCar здійснив переліт між містами Нітра і Братислава
Один з майбутніх варіантів дизайну AirCar
Один з майбутніх варіантів дизайну AirCar / Фото: Klein Vision

Автомобіль-трансформер AirCar здійснив свій перший політ між містами Нітра і Братислава. Це поки що прототип, але якщо розробка виправдає себе – автор готовий почати серійний випуск. Можливо, ним зацікавляться відомі інвестори рівня Бренсона.

Політ зайняв 35 хвилин, і за цей час автомобіль зміг розігнатися до 170 км/год. Трансформація машини в літак зайняла всього 2 хвилини, так що в майбутньому у нас є всі шанси побачити, як водії таких автомобілів після перельоту відразу відправляються в найближче кафе перекусити.

За кермом був сам творець концепту – Стефан Кляйн. Він оснастив своє дітище бензиновим двигуном від BMW, який витримує висоту до 2 500 метрів і може пролетіти до 1 000 км без дозаправки. Перш ніж здійснити офіційний пробний виліт, Кляйн встиг налітати 40 годин під час випробувань.

Так виглядає AirCar зі складеними крилами
Так виглядає AirCar зі складеними крилами / Фото: Klein Vision

Вантажопідйомність прототипу – 200 кг, тобто поміститься 2 дорослих людини середньої статури і невелика сумка. Цілком вистачить щоб на вихідних злітати в Альпи.

Klein Vision (Компанія Стефана) витратила на розробку і випробування 2 роки і майже 2 мільйони євро. Досить скромні цифри, за мірками автомобілебудування. І ще більш скромні – по авіаційним, де одне тільки крило можуть тестувати 3 роки.

З недавніх пір літаючі автомобілі стали новим трендом автомобілебудування. Після успіху Tesla компанії стали набагато сміливіше висувати нові ідеї і зараз відбувається справжній "ривок технологій".

Раніше ми розповідали про новий електроскейт, так що Кляйн цілком може обладнати AirCar електричною силовою установкою.

Так само ми писали про те, що роботи-собаки станцювали під хіт BTS – значить покращений штучний автопілот теж не за горами.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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