У космосі вибухнув старий російський ракетний двигун, утворивши нову хмару сміття

У космосі знаходиться ще 64 таких же вибухонебезпечні російських двигуни

Російський двигун вибухнув на орбіті / Фото: Колаж: Сьогодні

Старий російський ракетний двигун, що виводив на орбіту супутник ГЛОНАСС у 2007 році, вибухнув, утворивши хмару сміття з 16 фрагментів.

Двигун належав ракеті-носію "Протон", на верхньому ступені якої знаходиться два таких двигуни "Системи забезпечення запуску".

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Вони прискорюють ступені ракети, щоб забезпечити правильне розташування пального прискорювачів у баках для перезапуску двигунів на орбіті.

"Двигуни СОЗ не витрачають усе своє пальне під час роботи. І вони мають неприємну тенденцію вибухати через роки чи десятиліття, залишаючи купу уламків на орбіті. Принаймні 54 двигуни СОЗ наразі вибухнули", – повідомив астрофізик Джонатан Макдавелл.

Він додав, що ще 64 таких двигуни знаходяться на орбіті, тому російський мотлох продовжить засмічувати космос і в майбутньому, пише space.com.