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У космос за рекордом: відеотрансляція запуску ракети New Shepard

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 15:21
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Сьогодні відбудеться другий пілотований політ ракети New Shepard Blue Origin. На борту корабля в космос відправиться знаменитий актор Вільям Шатнер і відразу встановить світовий рекорд!
Трансляція запуску корабля New Shepard
Трансляція запуску корабля New Shepard / Фото: Twitter

Запуск New Shepard запланований з космодрому One в Техасі в 17:00 за київським часом. За півтори години до цього Blue Origin запустить пряму відеотрансляцію. Відзначимо, що запуск був перенесений на день вперед через погоду.

Трансляція запуску New Shepard

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Сьогоднішня місія пройде через 12 тижнів після першого в історії запуску з екіпажем Blue Origin, в ході якого в космос були доставлені засновник компанії Джефф Безос, його брат Марк, 82-річний Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Деем.

Уоллі Фанк тоді став найстарішою людиною в космосі, а Олівер Деем – наймолодшим. Сьогодні в історію може увійти 90-річний Вільям Шатнер. Якщо все пройде гладко, він встановить нову планку найстаршої людини в космосі.

Шатнер зіграв чимало ролей в телешоу і фільмах, але найбільше запам'ятався як капітан Джеймс Т. Кірк – командир зорельота USS Enterprise в оригінальному серіалі "Стартрек" з 1966 по 1969 рік. Також він знявся в семи повнометражних фільмах "Зоряного шляху" з 1979 по 1994 рік.

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Разом з Шатнером в місії NS-18 прийме участь віце-президентка Blue Origin по польотах Одрі Пауерс, заступник голови з природничих наук і охорони здоров'я французької компанії-розробника програмного забезпечення Dassault Systèmes Глен де Вріс і співзасновник компанії Planet, що займається наглядом за Землею, Кріс Бошуізен.

Весь політ триватиме близько 11 хвилин, з яких близько чотирьох хвилин екіпаж буде перебувати в невагомості.

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Після запуску ракета-носій New Shepard відокремиться від капсули і повернеться на Землю для вертикальної посадки на посадочній площадці Blue Origin приблизно через вісім хвилин після старту.

В цей час капсула New Shepard з екіпажем на борту досягне максимальної висоти відразу над лінією Кармана, визнаної кордоном космосу, яка знаходиться на висоті близько 100 км над рівнем моря.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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