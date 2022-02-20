У космос успішно запустили ракету, розроблену українцями

19 лютого о 19.39 по Києву відбувся черговий успішний пуск ракети-носія "Антарес" з космодрому Воллопс у Вірджинії

Ракета Антарес злетіла вже 17 раз

Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило КБ "Південне" у кооперації з українськими підприємствами.

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Це був перший у 2022 році пуск ракети-носія "Антарес". Це вже 17 місія американо-української ракети за час існування проекту, пише "Південмаш".

Місія NG-17 поповнить запаси Міжнародної космічної станції. Космічний корабель Cygnus доставить на борт станції приблизно 3,7 тонни вантажу для станції астронавтів, що знаходяться на борту.

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Роботи на борту

Крім того, корпорація Northrop Grumman уперше виконає роботи з відновлення орбіти станції. Роботи будуть виконані за допомогою підстикованого до МКС вантажного корабля Cygnus.

Запуск Cygnus дозволить провести на борту МКС

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дослідження, що вивчають вплив препарату на клітини раку;

випробування нової установки для спалювання;

дослідження компанії Colgate-Palmolive, що використовує прискорене старіння шкіри за умов мікрогравітації;

демонстрацію технології літій-іонних вторинних батарей, здатних працювати у вакуумі;

випробування нових датчиків водню для системи виробництва кисню;

перевірку гідропонних та аеропонних методів вирощування рослин.

Ракета та герой-будівельник МКС

Ракета-носій була створена завдяки спільну роботу українських та американських інженерів. З 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 із них – успішно.

Кожна місія присвячена людині, яка зробила вагомий внесок у пілотовані космічні польоти. Цього разу космічний корабель Cygnus названий на честь Пірса Селлерса.

Колишній астронавт NASA та відомий кліматолог брав участь у трьох місіях, провівши у космосі понад 35 діб.

Він здійснив шість виходів загальною тривалістю понад 41 годину, під час яких будував МКС. У 2016 році Пірс Селлерс за визначні заслуги був нагороджений найвищою медаллю NASA.

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