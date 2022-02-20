Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героїв Небесної сотні 🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

У космос успішно запустили ракету, розроблену українцями

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 лютого, 10:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
19 лютого о 19.39 по Києву відбувся черговий успішний пуск ракети-носія "Антарес" з космодрому Воллопс у Вірджинії
Ракета Антарес злетіла вже 17 раз
Ракета Антарес злетіла вже 17 раз

Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило КБ "Південне" у кооперації з українськими підприємствами.

Читайте також: Туристи вперше у світі прогуляються відкритим космосом

Реклама

Це був перший у 2022 році пуск ракети-носія "Антарес". Це вже 17 місія американо-української ракети за час існування проекту, пише "Південмаш".

Місія NG-17 поповнить запаси Міжнародної космічної станції. Космічний корабель Cygnus доставить на борт станції приблизно 3,7 тонни вантажу для станції астронавтів, що знаходяться на борту.

Реклама

Роботи на борту

Крім того, корпорація Northrop Grumman уперше виконає роботи з відновлення орбіти станції. Роботи будуть виконані за допомогою підстикованого до МКС вантажного корабля Cygnus.

Запуск Cygnus дозволить провести на борту МКС

Реклама
  • дослідження, що вивчають вплив препарату на клітини раку;
  • випробування нової установки для спалювання;
  • дослідження компанії Colgate-Palmolive, що використовує прискорене старіння шкіри за умов мікрогравітації;
  • демонстрацію технології літій-іонних вторинних батарей, здатних працювати у вакуумі;
  • випробування нових датчиків водню для системи виробництва кисню;
  • перевірку гідропонних та аеропонних методів вирощування рослин.

Ракета та герой-будівельник МКС

Ракета-носій була створена завдяки спільну роботу українських та американських інженерів. З 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 із них – успішно.

Кожна місія присвячена людині, яка зробила вагомий внесок у пілотовані космічні польоти. Цього разу космічний корабель Cygnus названий на честь Пірса Селлерса.

Колишній астронавт NASA та відомий кліматолог брав участь у трьох місіях, провівши у космосі понад 35 діб.

Він здійснив шість виходів загальною тривалістю понад 41 годину, під час яких будував МКС. У 2016 році Пірс Селлерс за визначні заслуги був нагороджений найвищою медаллю NASA.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова У космос успішно запустили ракету, розроблену українцями Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Спина навпіл: лижник-модель мало не залишився інвалідом у Пекіні Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Найбагатший у світі… мертвий гітарист – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
20 лютого. Курт Кобейн. 55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, вокаліст, художник...
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38807.21

Binance Coin (BNB)

381.06

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.47

Theta (THETA)

3.01

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти