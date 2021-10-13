У Китаї сонячна енергія зрівнялася за ціною з вугіллям

Падіння цін на фотоелектричні системи зробило сонячну енергію доступним варіантом для більшої частини світу. Самі грандіозні плани – у Китаю

/ Фото: REUTERS

На цьому тижні китайські дослідники опублікували аналіз потенціалу сонячної енергії в своїй країні, що показує, що сонячна енергія досягла точки, в якій вона конкурентоспроможна за вартістю з вугіллям.

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У звіті також говориться, що сонячна енергія може задовольнити майже половину потреб Китаю до середини століття.

Як і всюди, в Китаї вартість сонячної енергії в період з 2011 по 2018 рік впала на 63 відсотки. У зв'язку з цим різко зросла кількість установок сонячної енергії.

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В даний час третина нових сонячних електростанцій на планеті вводиться в експлуатацію в Китаї який вже перевищив потужність США і Німеччини і і зараз має активну потужність понад 250 ГВт – це більш ніж удвічі більше, ніж передбачено її економічним планом на сьогоднішній день.

Раніше ми писали, що частка сонячної енергії в США зросте до 40% вже через 14 років. Зараз вона становить 3%.

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І на цьому Китай зупинятися не має наміру, адже в країні планують досягти нульового рівня викидів до 2060 року.

Втім, є у китайців і проблеми. Справа в тому, що кращі умови для сонячних станцій знаходяться на північному заході країни, а велика частина населення проживає на південному сході, а поточний стан енергомереж Китаю не дозволяє переміщати електроенергію на великі відстані.

Проте, у Китаю все одно залишається величезний технічний потенціал в цій галузі. Згідно з дослідженнями, на 2020 рік потенціал сонячної енергії в Китаї становить трохи менше 100 ПВт-ч, що приблизно в 13 разів перевищує потребу Китаю в електроенергії!

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Прогнозується, що завдяки вдосконаленню технологій цей технічний потенціал зросте майже до 150 ПВт-ч до 2060 року, коли Китай планує досягти нульових викидів, пише arstechnica.com.