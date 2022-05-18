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Уроки бізнесу від Ілона Маска – поки що Twitter дешевшає, магнат шле смайлики какашок опонентам

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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18 травня, 09:00
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Придбання Ілоном Маском Twitter зайнялося. На критику своєї поведінки магнат відповідає у соцмережі смайликом…какашки, а акції компанії тим часом падають у ціні
Поки Twitter дешевшає, Ілон Маск шле смайли какашок опонентам
Поки Twitter дешевшає, Ілон Маск шле смайли какашок опонентам / Фото: Колаж: Сьогодні,

Відмова магната завершити угоду впливає ціну акцій компанії: вони падають. В результаті тирада Ілона Маска проти спам-акаунтів у Твіттері продовжується і цього тижня.

Генеральний директор Tesla ставить під сумнів прибуток для рекламодавців Твіттера в результаті обробки соціальної мережі зі спам-аккаунтами. Нагадаємо, що зробивши заявку на покупку Twitter на суму 44 мільярди доларів, Ілон Маск призупинив угоду.

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Мільярдер послався
Мільярдер послався / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільярдер послався на побоювання з приводу кількості спам-акаунтів на платформі. У своїх нормативних документах компанія зафіксувала це число на рівні менше ніж 5 відсотків, але Маск офіційно заявив, що це число становить близько 20 відсотків.

Тепер Маск публічно підтвердив, що угода не може бути укладена, якщо Twitter не зможе публічно показати, що його спам-аккаунти складають менше ніж 5 відсотків. Але, за словами нинішнього генерального директора Парага Агарвала, було неможливо оцінити спам-аккаунти ззовні.

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Ілон Маск відреагував на критику мега-відповіддю: смайликом какашки
Ілон Маск відреагував на критику мега-відповіддю: смайликом какашки / Фото: interestingengineering

Нібито компанія використовувала набір загальнодоступних та приватних даних для внутрішнього моніторингу спам-акаунтів щокварталу, і ця практика триває вже багато років. Менш ніж за годину після треду Агарвала Ілон Маск втрутився у розмову зі своїм мега-відповіддю: смайликом какашки.

Маска проти компанії, яку він хоче придбати, виглядають козирем, що дозволяє раді директорів погодитися на нижчу ціну викупу. Адже поки що мільярдер грає, акції Twitter продовжують падати у ціні.

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Також ми писали, що компанія U-Boat Worx створила підводний човен для вечірки під водою на 120 осіб.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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