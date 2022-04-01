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Українські бджоли вбили трьох окупантів і покусали ще 25: що робить їх укус смертельним

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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1 квітня, 15:07
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Бджолині укуси викликають серйозні наслідки, аж до смерті, але просто так вони не нападають
Російські солдати не можуть впоратися навіть з бджолами
Російські солдати не можуть впоратися навіть з бджолами / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Поки США обіцяє Україні зброю майбутнього, сама природа бореться за ЗСУ. Кілька днів тому на Херсонщині бджоли покусали загін російських окупантів, внаслідок чого постраждало 28 людей, троє з них померли.

Більшість бджіл не нападають без причини, це може бути захисна реакція на вторгнення на їхню територію. Ймовірно, російські солдати відправилися грабувати вулик у пошуках їжі, але натрапили на відповідь від комах.

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До речі, Daily Star зазначає, що це вдруге, коли природа допомогла придушити російське вторгнення в Україну, оскільки раніше у падінні військового літака в болото звинувачували диких гусей. Офіційного підтвердження цього немає.

Чому укуси бджіл смертельні

Отрута бджолиного укусу смертельна, тому що вона складається з білків, які впливають на клітини шкіри та запускають імунну систему, що призводить до дуже великого набряку у місці укусу або всієї частини тіла.

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Основною хімічною речовиною, що відповідає за це, є меліттин, що стимулює нервові закінчення больових рецепторів у шкірі, що призводить до неприємного відчуття, яке починається з гострого болю і триває кілька хвилин.

Симптоми укусів бджіл можуть включати набряк горла, губ, язика та рота. Це також може викликати прискорене серцебиття, різке зниження артеріального тиску, ускладнене дихання та колапс.

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Крім того, бджолині укуси дратують шкіру, звідси свербіж, набряк та хворобливі відчуття. Це також може спричинити спазми в животі, діарею, нудоту та блювоту.

Багато хто виживає після укусу бджоли, але це може бути смертельно, якщо у вас алергія на бджолину отруту. Укуси бджіл можуть спричинити анафілаксію, серйозну, потенційно небезпечну для життя алергічну реакцію, яка може виникнути протягом декількох секунд або хвилин після контакту, говориться у статті sciencetimes.com.

Як урятуватися при укусі бджоли

Інструкція не для російських солдатів! Жало медоносної бджоли зазвичай залишається у шкірі, тому його потрібно негайно видалити, тому що отрута продовжує надходити з нього в шкіру протягом приблизно 45-60 секунд після укусу.

Потім промийте місце і додайте холодний компрес, щоб полегшити біль. Також може допомогти спеціальний засіб або антигістамінний крем. Але найкраще одразу звернутися за медичною допомогою, якщо укус припав у шию або область рота.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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