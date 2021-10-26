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Україна у прольоті: Apple розширює кількість країн для свого сервісу Apple Fitness+

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 жовтня, 13:49
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З 3 листопада сервіс Apple Fitness+ запрацює у 15 нових країнах. На жаль, до цього переліку не потрапила Україна. Сервіс дозволяє тримати себе у формі без відвідування спортзалу
Apple Fitness+ запрацює в 15 нових країнах
Apple Fitness+ запрацює в 15 нових країнах

Apple Fitness+, який пропонує різноманітні тренування з інструкторами та глибоку інтеграцію з Apple Watch та Apple Music, вже доступний в Австралії, Канаді, Ірландії, Новій Зеландії, Великій Британії та США.

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Також Apple представила додаткові тренування та медитації, включаючи пілатес та програму, покликану допомогти користувачам підготуватися до зимових видів спорту.

Для нових підписників Apple Fitness+ буде доступний англійською мовою з субтитрами бразильською португальською, англійською, французькою, німецькою, італійською, російською та іспанською мовами, повідомляє 9to5mac.com.

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Вартість підписки становить 9,99 доларів на місяць або 79,99 доларів на рік.

Список нових країн:

  • Австрія
  • Бразилія
  • Колумбія
  • Франція
  • Німеччина
  • Індонезія
  • Італія
  • Малайзія
  • Мексика
  • Португалія
  • Росія
  • Саудівська Аравія
  • Іспанія
  • Швейцарія
  • Об'єднані Арабські Емірати

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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