Україна у прольоті: Apple розширює кількість країн для свого сервісу Apple Fitness+

З 3 листопада сервіс Apple Fitness+ запрацює у 15 нових країнах. На жаль, до цього переліку не потрапила Україна. Сервіс дозволяє тримати себе у формі без відвідування спортзалу

Apple Fitness+ запрацює в 15 нових країнах

Apple Fitness+, який пропонує різноманітні тренування з інструкторами та глибоку інтеграцію з Apple Watch та Apple Music, вже доступний в Австралії, Канаді, Ірландії, Новій Зеландії, Великій Британії та США.

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Також Apple представила додаткові тренування та медитації, включаючи пілатес та програму, покликану допомогти користувачам підготуватися до зимових видів спорту.

Для нових підписників Apple Fitness+ буде доступний англійською мовою з субтитрами бразильською португальською, англійською, французькою, німецькою, італійською, російською та іспанською мовами, повідомляє 9to5mac.com.

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Вартість підписки становить 9,99 доларів на місяць або 79,99 доларів на рік.

Список нових країн: