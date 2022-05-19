Україна кермує: наш прапор в топі смайлів у Twitter поляків та британців, українці теж не відстають

Аналітики визначили найчастіше використовувані твіттер-емодзі в країнах світу: в Україні, Польщі і навіть місцями у Великій Британії частіше сердечок ставлять наш, український прапор

Наш прапор - у топі емодзі у Twitter поляків та британців, українці теж не відстають

Дехто каже, що смайлики – це нова універсальна мова: "поп-есперанто" для всесвітнього павутиння. Але значення цих жартівливих піктограм різноманітніші, ніж ви думаєте.

Так, командою Crossword-Solver був використаний API Twitter, щоб отримати 9 млн твітів з геотегами: і наш, український прапор, виявився популярним емодзі в трьох країнах .

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Ця вибірка була взята за основу аналітики для визначення найчастіше використовуваних емодзі у країнах світу. А ми нагадаємо, що можна позбутися російської видачі в Google та YouTube і перестати дивитися російський контент.

Приємні новини для українців – наш прапор найпопулярніший емодзі у Польщі та Україні

Так, щоб не аналізувати ботів, з одного й того самого облікового запису максимум твіттів був обмежений одним днем. Дані зібрані за останні два тижні лютого. Найприємніші новини для українців – наш прапор найпопулярніший емодзі в Польщі та Україні .

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Також український прапор увійшов до ТОП-10 найпопулярніших емодзі у Великій Британії .

Також український прапор увійшов до ТОП-10 найпопулярніших емодзі у Великій Британії

Лідери, що залишилися:

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Обличчя зі сльозами радості – найпопулярніший смайлик у 75 країнах світу.

Червоне серце – найпопулярніший емодзі у 18 країнах Європи.

Як бачите, більшість країн або сміються, або люблять, оскільки обличчя зі сльозами радості і червоне серце виявилися першим і другим найбільш використовуваним смайликом у світі.

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