Україна кермує: наш прапор в топі смайлів у Twitter поляків та британців, українці теж не відстають

Дехто каже, що смайлики – це нова універсальна мова: "поп-есперанто" для всесвітнього павутиння. Але значення цих жартівливих піктограм різноманітніші, ніж ви думаєте.
Так, командою Crossword-Solver був використаний API Twitter, щоб отримати 9 млн твітів з геотегами: і наш, український прапор, виявився популярним емодзі в трьох країнах .
Ця вибірка була взята за основу аналітики для визначення найчастіше використовуваних емодзі у країнах світу. А ми нагадаємо, що можна позбутися російської видачі в Google та YouTube і перестати дивитися російський контент.
Так, щоб не аналізувати ботів, з одного й того самого облікового запису максимум твіттів був обмежений одним днем. Дані зібрані за останні два тижні лютого. Найприємніші новини для українців – наш прапор найпопулярніший емодзі в Польщі та Україні .
Також український прапор увійшов до ТОП-10 найпопулярніших емодзі у Великій Британії .
Лідери, що залишилися:
- Обличчя зі сльозами радості – найпопулярніший смайлик у 75 країнах світу.
- Червоне серце – найпопулярніший емодзі у 18 країнах Європи.
Як бачите, більшість країн або сміються, або люблять, оскільки обличчя зі сльозами радості і червоне серце виявилися першим і другим найбільш використовуваним смайликом у світі.
Також раніше ми писали, що Apple створить супер-стійкі до вологи, температур та тиску айфони.