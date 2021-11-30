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Вчені створили кубик льоду, що не тане

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 20:30
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"Кубики желейного льоду" не тануть, компостуються, мають антимікробну дію ітазапобігають перехресному забрудненню
Вчені створили альтернативу льоду, що тане
Вчені створили альтернативу льоду, що тане

Дослідники з Каліфорнійського університету в Девіс розробили новий тип охолоджувального куба, який може стати революцією для охолодження продуктів.

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"Кубики желейного льоду" не містять пластику, не тануть, компостуються, мають антимікробну дію та запобігають перехресному забрудненню, пише Phys.org .

"Ми подумали, що зможемо зробити так званий твердий лід, який служитиме охолодним середовищем і використовуватиметься повторно", – каже один із дослідників Ганг Сун.

Кубики охолодження містять більше 90 відсотків води та інших компонентів, які зберігають та стабілізують структуру.

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Вони м'які на дотик, як желатиновий десерт, та змінюють колір залежно від температури.

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Кубики можуть бути сконструйовані або вирізані будь-якої необхідної форми та розміру.

Їх можна використати протягом 13 годин для охолодження, потім зібрати, промити водою та покласти до морозильної камери.

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Кубики желейного льоду пропонують альтернативу традиційному льоду та потенційно можуть знизити споживання води та шкоду навколишньому середовищу.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що перші у світі живі роботи навчилися розмножуватися .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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