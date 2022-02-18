Вчені виявили двостатеву комаху: одна сторона – самка, інша – самець

Британські вчені знайшли неймовірно рідкісну комаху, яка виявилася наполовину самкою, наполовину самцем

Чарлі має два боки - жіночий та чоловічий

Палочника Diapherodes gigantea назвали Чарлі, і це перший приклад комахи цього виду, у якого зустрічається гінандроморфізм.

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До докладного вивчення дослідниками Чарлі жив як домашня тварина у господині Лорен Гарфілд із міста Волдрінгфілд і не відрізнявся від інших комах, пише IFLS.

Але після того, як істота полиняла, господиня помітила на ньому незвичайне фарбування: одна його сторона була зелена, як у самок, а друга – коричнева, як у самців.

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Побачивши це, жінка вирішила зв'язатися із вченими із Музею природної історії. Ентомологи підтвердили, що Чарлі – перший випадок, коли у паличника знайшли як чоловічі, і жіночі ознаки.

У комахи ліва сторона – яскраво-зелена та має короткі передні крила, як у самок, а права – коричнева з довшими передніми крилами, як у самців.

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Варто зазначити, що у Чарлі неправильно сформовані статеві органи, внаслідок чого він не може спаровуватися.

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