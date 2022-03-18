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Вчені знайшли бактерії, які виробляють паливо

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18 березня, 17:23
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Відкриття допоможе призупинити зміну клімату та збільшити запаси палива на планеті
Бактеріі можуть виробляти паливо
Бактеріі можуть виробляти паливо / Фото: Pixabay

У своєму експерименті вчені використовували метанотрофні бактерії, які споживають 30 мільйонів метричних тонн метану на рік, перетворюючи парникові гази на корисне паливо.

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Вчені поки що не можуть зрозуміти, як працюють бактерії, тому зараз складно використовувати цю технологію у своїх цілях.

Проте, вивчаючи фермент, з допомогою якого бактерії каталізують цю реакцію, вчені виявили ключові структури, які можуть керувати цим процесом.

У метану дуже міцний зв'язок, тому дивно, що існує фермент, який може цей зв'язок розірвати.

Якщо ми не зрозуміємо, як саме фермент виконує цю складну хімічну операцію, ми не зможемо його розробити та оптимізувати для біотехнологічного застосування", – зазначили автори дослідження, пише hightech.fm.

Раніше ми писали, що шпигунські супутникові знімки відкрили перше у світі місто. Одне з найбільших археологічних відкриттів в історії було зроблено завдяки знімкам військових супутників США.

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