На кораблі CrewDragon буде вбиральня з видом на космос

Туристи космічного польоту "Inspiration 4" будуть користуватися туалетом з панорамним оглядом

Можливий вид з туалету корабля Crew Dragon / Фото: Сьогодні

Про це розповів мільярдер Джаред Айзекман, який відправиться в космос на цьому кораблі разом з трьома іншими пасажирами. Подорож проводить компанія "SpaseX" Ілона Маска, його назвуть "Inspiration 4" і вона триватиме 3 дні. В аналогічний політ відправиться Річард Бренсон 11 липня.

Як стверджує Айзекман – туалет розмістили в носовій частині корабля і він буде повністю панорамним. Для польотів на МКС замість туалету встановили стикувальний модуль, але так як для туристичного маршруту стикування не потрібне – інженери вирішили встановити те, що дійсно знадобиться в польоті.

Точної інформації про конструкцію і принцип роботи немає, але швидше за все модуль буде таким же, як на звичайних МКС – схожий на наші туалети, з фіксацією людини і системою повітряного всмоктування. Можливо це не найкомфортніший варіант, але саме таким користуються космонавти на орбіті і туристам доведеться всi 3 дні наслідувати їхній приклад.

Стикувальний носовий модуль, замість якого встановлять туалет / Фото: SpaceX

А ось панорамного купола з оглядом 360 градусів не було ще ніде. Складно уявити, які емоції відчуватиме людина в цей момент, але за заявами інженерів – так пасажири не пропустять нічого цікавого.

З урахуванням популяризації космічного туризму – конструктори в найближчі роки створять комфортні туалетні модулі для пасажирів. В іншому випадку рано чи пізно почнуться скарги на цю тему і компанії все одно будуть змушені щось міняти.

Раніше ми писали, що Бренсон обжене Безоса в космосі.

Так само нагадаємо, що літаючий автомобіль AirCar за 35 хвилин долетів з Нітри до Братислави.