Телескоп показав Зіркові вітрила корабля Арго у космосі

Телескоп Hubble показав галактику, зовнішні краї якої нагадують вітрила корабля, що майорять на легкому вітрі

Астрономи показали Зіркові вітрила у космосі / Фото: ESA

Спіральна галактика NGC 3318 знаходиться в сузір'ї Паруса приблизно за 115 світлових років від Землі.

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Спочатку вітрила були частиною набагато більшого сузір'я, відомого як Арго Навіс, на честь легендарного корабля Арго з грецької міфології, пише ESA Hubble.

Але це громіздке сузір'я виявилося непрактично великим, і Арго Навіс був поділений на три окремі частини, названі Карніною, Пуппісом та Вітрилами.

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Як і належить галактиці у сузір'ї, натхненному мореплаванням, зовнішні краї NGC 3318 нагадують вітрила корабля.

У NGC 3318 умовно нещодавно відбулося вражаюче астрономічне явище – гігантська наднова, вперше виявлена астрономом-аматором у 2000 році.

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Завдяки віддаленості NGC 3318 від Землі вихідна наднова повинна була спалахнути приблизно 1885 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені створюють найбільшу 3D-карту космосу з мільйонами галактик.