Струни арфи а космосі: у центрі Чумацького шляху знайшли тисячу таємничих ниток

Протягнуті на 150 світлових років одномірні нитки зустрічаються парами та групами, часто покладеними на однаковій відстані один від одного, як струни на арфі.
Читайте також: Вчені вирушать у гонитву за таємничим НЛО
Ще на початку 1980 року вчені виявили частину цих об'єктів і з'ясували, що вони складаються з електронів космічних променів, але їх виявилося в 10 разів більше, пише Northwestern University.
Далі по темі
Електрони обертають магнітне поле, створюване ними, зі швидкістю, близькою до швидкості світла, і їхнє походження та такий рівень розгону залишаються загадкою.
Щоб створити зображення з безпрецедентною чіткістю та деталізацією, астрономи провели три роки, вивчаючи небо та аналізуючи дані в Південноафриканській радіоастрономічній обсерваторії.
Нитки знаходяться приблизно за 25 тисяч світлових років від Землі. Поряд з ними на знімку астрономів відображені зірки, що спалахують, зіркові ясла і залишки наднових.
Найімовірніше, що нитки пов'язані з минулою центральною активністю надмасивної чорної діри Чумацького Шляху.
Також вони можуть бути пов'язані з величезними радіовипромінюючими бульбашками, виявленими у 2019 році.
Тоді вчені виявили веретеноподібну структуру, що випускає власне радіовипромінювання, яку спочатку ввжажали збоєм у телескопі.
Раніше ми писали:
- Нагадаємо, нещодавно астрономи показали вальс галактик-метеликів у космосі.
- Крім того, телескоп зміг зняти космічну дитячу: чорну діру, що створює зірки.
- Також астрономи створили фото, що показує, як чорні діри злилися в танці ніби герої космічного роману.