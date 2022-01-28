Струни арфи а космосі: у центрі Чумацького шляху знайшли тисячу таємничих ниток

Телескоп виявив серед галактики Млечний Шлях майже 1000 таємничих ниток, що незрозумілим чином звисають у космосі

Астрономи виявили у космосі тисячі струн / Фото: Northwestern University

Протягнуті на 150 світлових років одномірні нитки зустрічаються парами та групами, часто покладеними на однаковій відстані один від одного, як струни на арфі.

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Ще на початку 1980 року вчені виявили частину цих об'єктів і з'ясували, що вони складаються з електронів космічних променів, але їх виявилося в 10 разів більше, пише Northwestern University.

Електрони обертають магнітне поле, створюване ними, зі швидкістю, близькою до швидкості світла, і їхнє походження та такий рівень розгону залишаються загадкою.

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Щоб створити зображення з безпрецедентною чіткістю та деталізацією, астрономи провели три роки, вивчаючи небо та аналізуючи дані в Південноафриканській радіоастрономічній обсерваторії.

Нитки знаходяться приблизно за 25 тисяч світлових років від Землі. Поряд з ними на знімку астрономів відображені зірки, що спалахують, зіркові ясла і залишки наднових.

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Найімовірніше, що нитки пов'язані з минулою центральною активністю надмасивної чорної діри Чумацького Шляху.

Також вони можуть бути пов'язані з величезними радіовипромінюючими бульбашками, виявленими у 2019 році.

Тоді вчені виявили веретеноподібну структуру, що випускає власне радіовипромінювання, яку спочатку ввжажали збоєм у телескопі.

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