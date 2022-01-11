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Мокрий апокаліпсис: що буде, якщо вода з атмосфери обрушиться на землю

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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11 січня, 12:00
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У разі падіння всієї води з атмосфери на планету рівень океану зросте приблизно на 3,8 см. Хоча такий сценарій малоймовірний, це призвело б до жахливих наслідків
Як виглядав би водяний Апокаліпсис
Як виглядав би водяний Апокаліпсис / Фото: Pixabay

Вчені розповіли, що таке різке підвищення рівня моря призведе до того, що постраждають 28 млн людей.

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Також зазначається, що якби вода з атмосфери почала падати вниз, цей процес був би нерівномірним, пише Life Science.

Деякі райони Землі більш вологі, і там повені завдали б найбільшої шкоди. Кількість води в атмосфері змінюється з часом року та в залежності від регіонів.

Загалом, тропічні райони містять найбільше водяної пари. Водночас арктичні регіони чи високогірні райони набагато сухіші.

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Це відбувається через те, що тепле повітря набагато краще переносить воду. Серед інших факторів виділяють геологію та топографію.

Так, нахил місцевості впливатиме на те, як швидко повітря підніматиметься в атмосферу, де почне охолоджуватися.

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Раніше, нагадаємо, ми писали про те, що у Британії успішно випробували ракетний двигун на пластикових відходах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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