Мокрий апокаліпсис: що буде, якщо вода з атмосфери обрушиться на землю

У разі падіння всієї води з атмосфери на планету рівень океану зросте приблизно на 3,8 см. Хоча такий сценарій малоймовірний, це призвело б до жахливих наслідків

Як виглядав би водяний Апокаліпсис / Фото: Pixabay

Вчені розповіли, що таке різке підвищення рівня моря призведе до того, що постраждають 28 млн людей.

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Також зазначається, що якби вода з атмосфери почала падати вниз, цей процес був би нерівномірним, пише Life Science.

Деякі райони Землі більш вологі, і там повені завдали б найбільшої шкоди. Кількість води в атмосфері змінюється з часом року та в залежності від регіонів.

Загалом, тропічні райони містять найбільше водяної пари. Водночас арктичні регіони чи високогірні райони набагато сухіші.

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Це відбувається через те, що тепле повітря набагато краще переносить воду. Серед інших факторів виділяють геологію та топографію.

Так, нахил місцевості впливатиме на те, як швидко повітря підніматиметься в атмосферу, де почне охолоджуватися.

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Раніше, нагадаємо, ми писали про те, що у Британії успішно випробували ракетний двигун на пластикових відходах.