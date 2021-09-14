Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Техно

Поспішайте в магазин: Apple зніме з продажу iPhone 12 після презентації iPhone 13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 09:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple підготувала неприємний сюрприз всім, хто сподівався прикупити по знижці iPhone 12 після презентації 13-ї моделі. Компанія визнає айфони попереднього покоління застарілими відразу після презентації новинки і зніме їх з продажу
IPhone 12 знімуть з продажу після презентації нової моделі
IPhone 12 знімуть з продажу після презентації нової моделі

Презентація iPhone 13 відбудеться вже сьогодні. Очікується, що в лінійку увійде чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Читайте також: Можна буде знімати кіно: ще трохи чуток про iPhone 13 і Apple Watch Series 7

Реклама

Видання ZDNet зазначає, що лінійка попередньої моделі перейде в категорію "Спадщина". Так Apple називає пристрої, які вона зняла з виробництва і продажу.

Експерти вважають, що припинення продажу 12-х "айфонів" відразу після презентації тринадцятого пов'язане з мінімальними відмінностями в їх характеристиках.

Реклама

При цьому, Apple досі продає iPhone 11, яким вже близько двох років і не зняла з продажу iPhone Xr, який був представлений ще в 2018 році.

Так повинен виглядати новий iPhone 13
Так повинен виглядати новий iPhone 13 / Фото: ixbt.com

Відзначимо, що зараз в Україні багато інтернет-магазини роблять знижки на iPhone 12. Так, всі моделі можна купити зі знижкою в 3 тисячі грн. Мінімальна ціна становить 23 тисячі, максимальна за Прошку – 51 500 грн.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти