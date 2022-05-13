Сонце та Місяць за графіком – календар затемнень 2022 року: коли, де і як дивитися, щоб не зіпсувати зір

Цього року європейці зможуть помилуватися сонячним затемненням лише у жовтні, натомість у травні буде місячне: його побачать у Північній та Південній Америці, Африці та Західній Європі

Календар затемнень 2022 року включає і сонячне, і місячне: спостерігаючи, намагайтеся не зіпсувати зір / Фото: Колаж: Сьогодні,

Наступне сонячне затемнення очікується лише 25 жовтня: їм зможуть насолодити європейці, а також мешканці західної Азії та північно-східної Африки. А перше часткове затемнення Сонця вже сталося 30 квітня, їм могли помилуватися жителі у Південній Америці, в Антарктиді (хіба що пінгвіни), також це затемнення добре було видно в районі Тихого та Атлантичного океанів.

Перше часткове затемнення Сонця вже відбулося 30 квітня 2022 року

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У 2022 році повного сонячного затемнення не буде, однак будуть два повні місячні затемнення , перше з яких відбудеться 16 травня і буде видно у Північній та Південній Америці, Африці та Західній Європі. А у перервах спостереження за затемненнями дізнайтесь, як голос чорної діри приголомшив землян – NASA озвучило космічні звуки із сузір'я Персея.

Друге місячне затемнення очікується 8 листопада, його можна спостерігати у Північній та Південній Америці, Тихому океані та Східній Азії. Щоб безпечно спостерігати за сонцем або за затемненням, вам знадобляться спеціальні захисні окуляри або окуляри для затемнення.

Звичайні сонцезахисні окуляри із захистом від ультрафіолету не підходять для спостереження затемнення Сонця / Фото: Unsplash

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Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть із захистом від ультрафіолету, не захистять ваші очі достатньою мірою. Якщо ви плануєте документувати затемнення за допомогою фотообладнання, ви можете додати спеціальні сонячні фільтри, щоб кільце сонячного світла, що залишилося, не позначилося на вашому зорі.

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