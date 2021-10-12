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Смертельні ігри з Гра в кальмара проведуть в реальному житті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 14:39
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Гучний серіал від Netflix "Гра в кальмара" став настільки популярним в світі, що його сюжет вирішили повторити в реальному житті. Природно, без жертв і кровопролиття
Сюжет серіалу Гра в кальмара повторять в ОАЕ
Сюжет серіалу Гра в кальмара повторять в ОАЕ / Фото: Netflix

Драма про виживання за участю в смертоносних дитячих іграх швидко стала одним з найпопулярніших шоу сервісу. На тлі успіху в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вирішили провести змагання з тими ж іграми.

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Дві команди з 15 людей зіграють в ті ж ігри що і герої серіалу: "червоний-зелений", "цукрові соти", "марбл" і "ддакжі".

Персонал заходу носитиме рожеві комбінезони з колами, трикутниками і квадратами, як у охоронців в серіалі, пише cnet.com.

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Природно, на кону будуть не 45,6 мільярдів вон (близько 38 млн доларів), як в телеверсії, але організатори обіцяють учасникам призи.

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Взяти участь в грі можуть тільки жителі ОАЕ. Для подачі заявки кандидати повинні були відповісти на питання про серіал "Гра в кальмара".

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До речі, це не перший випадок, коли сюжет серіалу перенесли в реальний світ. У бельгійській школі підлітки влаштували гру в "червоний-зелений", але трохи захопилися і били тих, хто програв.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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