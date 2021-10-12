Смертельні ігри з Гра в кальмара проведуть в реальному житті

Гучний серіал від Netflix "Гра в кальмара" став настільки популярним в світі, що його сюжет вирішили повторити в реальному житті. Природно, без жертв і кровопролиття

Сюжет серіалу Гра в кальмара повторять в ОАЕ / Фото: Netflix

Драма про виживання за участю в смертоносних дитячих іграх швидко стала одним з найпопулярніших шоу сервісу. На тлі успіху в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вирішили провести змагання з тими ж іграми.

Читайте також: Чому серіал Гра в кальмара так вразив весь світ. думка редакції

Реклама

Дві команди з 15 людей зіграють в ті ж ігри що і герої серіалу: "червоний-зелений", "цукрові соти", "марбл" і "ддакжі".

Персонал заходу носитиме рожеві комбінезони з колами, трикутниками і квадратами, як у охоронців в серіалі, пише cnet.com.

Реклама

Природно, на кону будуть не 45,6 мільярдів вон (близько 38 млн доларів), як в телеверсії, але організатори обіцяють учасникам призи.

Читайте також: Поки ви дивилися Гру в кальмара, ми зібрали всі меми з цього південнокорейському хіту від Netflix

Взяти участь в грі можуть тільки жителі ОАЕ. Для подачі заявки кандидати повинні були відповісти на питання про серіал "Гра в кальмара".

Реклама

До речі, це не перший випадок, коли сюжет серіалу перенесли в реальний світ. У бельгійській школі підлітки влаштували гру в "червоний-зелений", але трохи захопилися і били тих, хто програв.